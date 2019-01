EU wil voorkomen dat verkiezingen worden gemanipuleerd door massaal verspreide leugens en mythes Christoph Schmidt

30 januari 2019

14u03

Bron: Trouw 0 Brussel wil dat internetbedrijven meer doen om te voorkomen dat de Europese verkiezingen worden gemanipuleerd.

Facebook, Google, Twitter en Mozilla moeten hun offensief tegen nepnieuws en andere desinformatie snel opvoeren, anders zullen ook de Europese verkiezingen een makkelijke prooi worden voor de verspreiders ervan. Die noodkreet slaakte de Europese Commissie dinsdag. Die kan deze internetreuzen nergens toe dwingen, maar is toch bijzonder slecht te spreken over de stappen die ze tot nu toe hebben gezet. “Je kunt geen brand bestrijden met waterpistooltjes”, zei de Britse Eurocommissaris Julian King (veiligheidsunie).

Brussel haalt alles uit de kast om te voorkomen dat de komende verkiezingscampagne wordt gemanipuleerd met massaal verspreide leugens en mythes over de EU, zoals dat de afgelopen jaren met andere stembusgangen is gebeurd. Het brexitreferendum van 2016 is daarvan een voorbeeld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN