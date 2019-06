EU wil verbod op verkoop foltermateriaal kv

15 juni 2019

01u18

Bron: Reuters 0 De verkoop van materialen voor foltering en executie moet verboden worden. Dat staat in een nieuw voorstel dat in de Verenigde Naties naar voor wordt gebracht op initiatief van de Europese Unie, Argentinië en Mongolië, zo deelde eurocommissaris voor handel Cecilia Malmström gisteren mee.

“Vandaag de dag kan je vanalles op internet kopen. Je kan knuppels met spijkers en zelfs een gaskamer kopen”, zegt Malmström. “Je kan elektrischeschokgordels kopen, speciale knuppels, materiaal of producten die enkel bedoeld zijn om mensen pijn te doen. Hun enige doel is foltering.” De beschikbare producten worden steeds geavanceerder. Elektroschokgordels laten bijvoorbeeld geen sporen na, waardoor het moeilijker wordt om de gebruikers ervan te bestraffen.

Bijna 65 landen hebben zich volgens Malmström al achter het initiatief geschaard. Ze hoopt dat er na een stemming bij de Verenigde Naties eind deze maand zal beslist worden om een studie te laten uitvoeren die moeten leiden tot een bindende resolutie. Onder andere de Verenigde Staten en China hebben nog geen steun voor het initiatief betuigd, maar Malmström hoopt dat ze op zijn minst de VN-studie zullen steunen.



Zowel VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en Michelle Bachelet, de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, steunen het initiatief. “Het zal foltering niet doen verdwijnen, maar het zal het moeilijker maken om de producten te vinden”, aldus Malmström.

Europees verbod

In de Europese Unie is de handel in foltermateriaal al verboden, maar volgens Malmström werden vorig jaar tijdens een veiligheidsbeurs in Parijs toch verboden knuppels verkocht, omdat er in de EU geen expliciet verbod op de marketing van dergelijke goederen is.

De EU, waar de doodstraf verboden is, heeft ook al strengere wetten ingevoerd die het moeilijker moeten maken voor landen zoals de VS om de doodstraf toe te passen. Zo is de export van natriumthiopental, een verdovingsmiddel dat gebruikt wordt in dodelijke injecties, al sinds 2011 verboden.