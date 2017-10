EU wil Turkije financieel straffen voor verslechterende mensenrechtensituatie Redactie

05u00 0 AFP De Duitse bondskanselier Angela Merkel in Brussel. De EU-leiders gaan onderzoeken hoe ze minder financiële steun kunnen verlenen aan Turkije ter voorbereiding van het EU-lidmaatschap. Dat geld zou misschien beter naar maatschappelijke organisaties kunnen gaan die zich bezighouden met zaken als mensenrechten in plaats van naar de Turkse regering, zei premier Mark Rutte na de eerste dag van de EU-top in Brussel.

Tijdens een diner bespraken de 28 leiders gisterenavond op verzoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel de betrekkingen met Turkije. Volgens haar gaat het met de democratische ontwikkelingen in het land "de verkeerde kant op". Ze wil dat de middelen die Ankara ontvangt voor politieke en bestuurlijke hervormingen om aan de normen van de EU te voldoen, worden ingekrompen.

Merkel zei dat ze de gesprekken met Turkije wel open wil houden maar was kritisch over de mensenrechtensituatie in het land: "die stemt absoluut niet tot tevredenheid". Sinds de mislukte couppoging arresteert de Turkse regering in groten getale mensen die het regime dwars zouden zitten.

Volgens de Nederlandse premier Rutte liggen de onderhandelingen over Turkse toetreding volledig stil. "Ze zijn comateus en dat gaat niet veranderen". De premier zei dat het goed is dat de commissie bekijkt of het geld anders kan worden aangewend, "en dat heeft ook gevolgen voor de hoogte".

Merkel prees Turkije wel voor het inperken van de vluchtelingenstroom naar Europa. Voor de deal die de EU daarover met de Turken heeft gesloten, wordt nog wel geld overgemaakt.