EU wil nagaan of deal tussen VS en China voldoet aan regels van Wereldhandelsorganisatie ttr

16 januari 2020

17u31

Bron: belga 0 Europees Commissaris voor Handel Phil Hogan wil controleren of de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China wel voldoet aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). "Het venijn zit soms in de details", zei hij.

Washington en Peking zetten gisteren hun handtekening onder de eerste fase van wat een breed handelsakkoord tussen beide grootmachten moet worden. Een aantal wederzijdse importheffingen worden verlaagd en in ruil daarvoor gaat China in twee jaar tijd voor 200 miljard dollar (omgerekend zo’n 179,65 miljard euro) extra aan Amerikaanse goederen en diensten aankopen, is afgesproken.

De bestaande Amerikaanse strafheffingen op Chinese import blijven wel bestaan, tot ook fase twee van het handelsakkoord een feit is. De Amerikaanse president Donald Trump wil zo naar eigen zeggen "de troefkaarten in handen houden" voor toekomstige gesprekken.

Regels Wereldhandelsorganisatie

De Europese Commissie wil nagaan of dat handelsakkoord wel voldoet aan de regels van de WTO. Dat zei Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan vandaag vanuit Washington, waar hij verschillende Amerikaanse handelsvertegenwoordigers ontmoet. "Ze zijn van de gebruikelijke werkwijze afgestapt en handelen bilateraal met elkaar (zonder tussenkomst van de WTO, red.). We zullen moeten zien of dat wel in het WTO-kader past." Het hele akkoord is tot nog toe "nogal vaag", voegde de Ier daaraan toe.

Hogan heeft ook inhoudelijke kritiek op het akkoord. Zo zei hij dat een aantal structurele hervormingen die de Europese Unie en de Verenigde Staten in China willen zien, niet aan bod komen. In de tweede fase van de onderhandelingen moet dat wel op tafel liggen, zei hij.