EU wil financiering Erasmusstudenten verdubbelen in strijd tegen euroscepticisme kv

30 mei 2018

20u11

Bron: Reuters 0 De Europese Commissie lanceerde vandaag het voorstel om de financiering voor het Erasmusprogramma, dat studenten de kans geeft om in het buitenland te gaan studeren, te verdubbelen. De EU wil daarmee het Europese identiteitsgevoel bij jongeren aanwakkeren.

Met het voorstel hoopt de EU het toenemende nationalisme en euroscepticisme dat onder andere aan de basis ligt van de brexit en de politieke onrust in Italië de kop in te drukken.

"De versterking van de Europese identiteit en de participatie van jonge mensen aan democratische processen is van essentieel belang voor de toekomst van de Unie", schrijft de Commissie in haar voorstel om het budget te verhogen tot 30 miljard euro voor de periode 2021-2027. Dat is een verdubbeling van de 14,7 miljard euro die werd uitgetrokken voor de huidige zeven jaar durende periode.

"Elke euro die we investeren in Erasmus is een investering in onze toekomst", zegt Jyrki Katainen, vice-president van de Commissie. "Het is de essentie van een Europa zonder grenzen."

Het voorstel, dat nu door de lidstaten moet goedgekeurd worden, zal het aantal deelnemers aan het Erasmusprogramma verdrievoudigen tot twaalf miljoen studenten gedurende de komende zeven jaar. Bovendien wordt het programma uitgebreid naar jeugdwerkers, middelbareschoolstudenten, stagiaires en sportcoaches.