EU werkt aan kader voor consumenten die bedrijf voor de rechter willen slepen kg

11 april 2018

11u13

Bron: Belga 0 Consumenten uit heel de Europese Unie zullen binnenkort gebruik kunnen maken van een groepsvordering of 'class action' om bedrijven voor de rechter te dagen. De Europese Commissie heeft daarvoor een voorstel klaar.

Er zijn al langer plannen om een instrument voor Europese 'class actions' uit te werken. Dergelijke groepsvorderingen, waarbij groepen mensen de krachten bundelen en een vordering indienen bij de rechter, worden in de Verenigde Staten al langer gebruikt. Ook in verschillende EU-lidstaten, waaronder ook België, bestaat de mogelijkheid van class actions al, maar een instrument voor de hele EU is er nog niet. Daar is echter al langer vraag naar.

Twee kaders

De Europese Commissie zou volgens het Duitse persbureau DPA, dat het voorstel kon inkijken, twee instrumenten plannen. Zo moet er een instrument komen voor situaties waarbij een beperkte groep consumenten een vergelijkbaar verlies heeft geleden.

Een tweede instrument is bedoeld voor situaties waarbij een groot aantal consument een beperkt verlies heeft geleden en waarbij het moeilijk zou zijn om voor elke benadeelde afzonderlijk een compensatie te krijgen.

In het eerste geval zouden de consumenten aanspraak kunnen maken op een rechtstreekse compensatie. In het tweede geval zou een eventuele compensatie gaan naar een publieke zaak die ten dienste staat van de consument. Enkel erkende consumentenorganisaties worden volgens de Commissie toegelaten om class action-zaken in te dienen.