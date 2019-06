EU waarschuwt bedrijven voor no-dealbrexit tvc

10 juni 2019

13u09

Bron: ANP 0 Bedrijven moeten niet rekenen op meer hulp van de Europese Unie om de gevolgen van een no-dealbrexit te weerstaan. Ondernemers doen er goed aan om de extra tijd van de Britse uittreding uit de EU tot 31 oktober te benutten, zo valt volgens de Financial Times te lezen in een waarschuwing die Brussel vandaag uitstuurt.

Het blijft bij de reeds genomen maatregelen en wetswijzigingen die de gevolgen van de brexit moeten verzachten. Die zijn genoeg om "de ernstigste gevolgen van een brexit zonder akkoord op te vangen". Bedrijven moeten zelf aanvullende maatregelen nemen.

De Britse premier Theresa May slaagde er niet in een akkoord te sluiten met de EU dat in eigen land op steun kon rekenen, en trok daarop haar conclusies. Wie haar opvolgt als partijleider en premier is nog niet bekend. Uitlatingen van premierskandidaat Boris Johnson en andere partijgenoten zouden de hoop op een brexitakkoord in Brussel niet bepaald hebben vergroot.