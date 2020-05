EU vraagt VS om in Wereldgezondheidsorganisatie te blijven PVZ

30 mei 2020

15u07

Bron: DPA 0 Voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft de Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen om de aangekondigde breuk met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te heroverwegen. In de strijd tegen het coronavirus helpt alleen wereldwijde samenwerking en solidariteit, stelde von der Leyen zaterdag samen met Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU.

"De WHO moet in staat blijven om de internationale reactie te leiden op huidige en toekomstige pandemieën", luidde het. Daarvoor is de deelname en de steun van alle landen nodig. "Alles wat internationale resultaten verzwakt, moet vermeden worden. In die context dringen wij er bij de VS op aan hun aangekondigde beslissing te overdenken."

Trump kondigde vrijdag de beëindiging van de relaties van zijn land met de WHO aan. Het is onduidelijk of de Amerikaanse president dat voornemen onmiddellijk en eigenhandig kan doordrukken. Trump verwijt de WHO onder de controle van China te staan en verkeerd gereageerd te hebben op de pandemie van het coronavirus.