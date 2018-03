EU verwacht uitzondering op importheffing VS op staal en aluminium HR

22 maart 2018



Bron: ANP, belga 0 De Europese Unie verwacht dat ze zal worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium, die morgen van kracht worden. Dat heeft eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström gezegd, vlak voor de aanvang van de Europese top in Brussel.

De Amerikaanse president Donald Trump zou zijn lijst met uitzonderingen volgens haar deze middag bekendmaken, ze verwacht dat EU die lijst haalt, maar zeker is ze niet.

Malmström trok dinsdag en woensdag nog in allerijl naar Washington voor overleg met de minister van Economische Zaken Wilbur Ross en handelsgezant Robert Lightizer om de Amerikanen ervan te overtuigen de EU vrij te stellen van de geplande verhoging van importtarieven op staal en aluminium. Gisteren kondigde ze nog aan dat de EU en de VS naar een "wederzijds aanvaardbare" oplossing zoeken.

Niet zeker of EU op lijst staat

Dat zou gelukt zijn, verwacht de eurocommissaris, al is ze niet zeker. "Deze middag gaat hij (Trump, red.) de mogelijke uitzonderingen aankondigen. Wij verwachten dat we op die lijst staan, maar zijn dat niet zeker. Op het einde van de rit beslist de president", zei Malmström vlak voor het begin van de Europese top in Brussel.

Vanaf morgen wil Washington heffingen van 25 procent op ingevoerd staal en 10 procent op ingevoerd aluminium hanteren. Een vrijstelling is er vooralsnog enkel voor de buurlanden Mexico en Canada en voor Australië.

Handelsoorlog?

Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Handel, liet eerder al weten dat in de EU duizenden banen bedreigd zijn, als de importheffingen ingevoerd worden. Die zouden kunnen leiden tot een ware handelsoorlog. De EU heeft al gedreigd met een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie, als Trump geen uitzondering toestaat.