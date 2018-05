EU verlengt sancties tegen Syrië met een jaar TK

28 mei 2018

12u38

Bron: Belga 0 De sancties van de Europese Unie tegen het Syrische regime zijn verlengd. De zogenaamde beperkende maatregelen tegen president Bashar al-Assad en zijn medestanders gelden nu tot en met 1 juni 2019.

Het regime in Damascus wordt er door de EU officieel van beschuldigd de Syrische burgerbevolking te onderdrukken. Tegen 259 personen en 67 entiteiten geldt een reisverbod en een bevriezing van tegoeden in Europa. De laatste vier personen die in maart aan de sanctielijst werden toegevoegd, speelden volgens de Europese diplomatie een rol bij de inzet van chemische wapens.

Tegen Syrië is sinds de start van het conflict in 2011 een heel arsenaal aan maatregelen genomen: een olie-embargo, beperkingen op bepaalde investeringen, een bevriezing van tegoeden van de Syrische centrale bank die in de EU worden aangehouden en exportbeperkingen voor apparatuur en technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt. Ook materialen die aangewend kunnen worden voor toezicht op of interceptie van internetcommunicatie of telefoongesprekken mogen niet meer worden uitgevoerd.

De EU blijft intussen vasthouden aan een "blijvende en geloofwaardige politieke oplossing" voor het conflict in Syrië. Een militaire oplossing voor het conflict is uitgesloten, luidt het.