EU verlengt Krim-sancties tegen Rusland HR

13 september 2018

09u24

Bron: ANP 3 De Europese sancties tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim en de steun aan rebellen in het oosten van Oekraïne zijn met zes maanden verlengd. De strafmaatregelen - reisverboden en bevriezing van tegoeden - tegen 155 personen en 44 organisaties lopen in ieder geval door tot 15 maart 2019.

"Een beoordeling van de situatie rechtvaardigt geen verandering in het sanctieregime", meldt de EU donderdag. De strafmaatregelen werden in 2014 ingesteld.

Tegen Rusland heeft de EU ook nog economische sancties lopen. Die werden in juni al verlengd. Een derde pakket maatregelen betreft de Krim en Sebastopol. Die behelzen in- en uitvoerverboden, beperkingen op handel en investeringen en een verbod om toeristische diensten aan te bieden.