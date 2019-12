EU verlengt economische sancties tegen Rusland kv

13 december 2019

00u39

Bron: ANP 0 De EU verlengt de economische sancties tegen Rusland met zes maanden tot eind eind juli 2020. Dat hebben de regeringsleiders besloten tijdens een top in Brussel.

De leiders werden door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron eerst bijgepraat over hun bijeenkomst afgelopen maandag in Parijs met de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelenski. Het was voor het eerst dat Poetin en Zelenski elkaar ontmoetten. Zelenski zei na afloop dat hij duidelijk had gemaakt dat Kiev de volledige controle terug moet krijgen over de gebieden in Oost-Oekraïne. Poetin wil dat de regio een aparte status binnen het land krijgt.

De EU-strafmaatregelen werden in 2014 ingesteld na de annexatie van de Krim door Rusland en zijn gekoppeld aan het vredesplan van Minsk, dat niet wordt nageleefd.



Vanwege de sancties is de Europese kapitaalmarkt gesloten voor een aantal Russische banken en energie- en defensiebedrijven. Daarnaast gelden beperkingen voor de uitvoer van technologisch gevoelige goederen.