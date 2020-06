EU verlengt economische sancties tegen Rusland met zes maanden HR

19 juni 2020

19u18

Bron: Belga 0 Buitenland De Europese Unie heeft beslist om de economische sancties tegen Rusland als gevolg van het conflict in Oekraïne met zes maanden te verlengen. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel vrijdag meegedeeld in de marge van de videoconferentie van de Europese leiders over het relanceplan.

Aan het einde van de videoconferentie maakten de leiders een nieuwe balans op van de uitvoering van de Minsk-vredesakkoorden. “De vooruitgang is niet van die aard dat we kunnen aanbevelen om de sancties niet te verlengen”, zei Merkel.

De Europese Unie introduceerde de sancties in de nasleep van de crash van NH17 in het oosten van Oekraïne in juli 2014. De sancties treffen vitale sectoren van de Russische economie, zoals de banken en de energiesector. Als vergelding voerde Moskou een ban op Europese landbouwproducten in.

De Europese leiders hebben de opheffing van de sancties steeds afhankelijk gemaakt van de uitvoering van de akkoorden van Minsk. Die akkoorden moeten het conflict in het oosten van Oekraïne beëindigen en het land politiek stabiliseren.

