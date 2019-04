EU verankert Gibraltar als "Britse kolonie" in nieuwe wetgeving, Britten “not amused” KVE

04 april 2019

13u57

Bron: Belga 0 Gibraltar is "een kolonie van de Britse Kroon". Dat staat voortaan met zo,veel woorden in Europese wetgeving. De opmerking prijkt als voetnoot in een verordening die Britse burgers vrijstelt van een visumplicht als ze na de brexit de Europese Schengenzone willen inreizen.

De tekst, die vandaag goedgekeurd werd in het Europees Parlement, bekrachtigt een politiek akkoord dat het Parlement en de lidstaten eerder deze week sloten. Britten die na de brexit voor een kort bezoek naar de EU willen komen (maximaal 90 dagen over een periode van 180 dagen), zullen daarvoor geen visum nodig hebben.

De visumvrijstelling kan echter maar gelden als ook EU-burgers vrij naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen.

In een voetnoot bij de nieuwe wettekst staat een verwijzing naar Gibraltar, de 6,8 vierkante kilometer grote rots in het zuiden van het Iberisch Schiereiland die sinds 1713 in Britse handen is. Op vraag van Spanje wordt Gibraltar omschreven als "een kolonie van de Britse Kroon", dit tot grote woede van de Britten.

De consternatie aan Britse zijde was zo groot dat de onderhandelingen over de verordening dreigden te mislukken omdat de hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement... een Brit was. Claude Moraes (Labour) weigerde met de verordening en de bijbehorende voetnoot in te stemmen, waardoor de visumregeling dode letter zou blijven wanneer de Britten (mogelijk) op 12 april de EU verlaten. Dat zou miljoenen Britse en Europese reizigers het leven zuur gemaakt hebben. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani besliste echter Moraes aan de kant te schuiven, zodat de regeling kon worden goedgekeurd.