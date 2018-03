EU trok in 2017 het vaakst aan de alarmbel voor gevaarlijk speelgoed kg

12 maart 2018

13u05

Bron: Belga 0 Het afgelopen jaar sloeg de EU het vaakst alarm voor gevaarlijk speelgoed. Dat blijkt uit het jaarverslag van Rapex, het Europese waarschuwingssysteem voor onveilige producten. Vooral de 'fidget spinner', die in 2017 mateloos populair was, eiste negatief de aandacht op.

2.201 waarschuwingen

Als een product als gevaarlijk wordt bestempeld, dan kunnen Europese lidstaten elkaar snel waarschuwen via Rapex, het Europese alarmsysteem. Zo kan meteen op de hele Europese markt actie worden ondernomen, waarbij het product bijvoorbeeld uit de rekken wordt gehaald. Vorig jaar werden zo 2.201 waarschuwingen gelanceerd en 3.952 vervolgacties ondernomen. In beide gevallen is dat een stijging tegenover 2016: toen waren er 2.044 waarschuwingen en 3.824 vervolgacties.

Gevaarlijk speelgoed

Vooral speelgoed bleek niet aan de eisen te voldoen (29 procent), gevolgd door motorvoertuigen (20 procent) en kleding en modeaccessoires (12 procent). De vaakst gemelde risico's zijn verwondingen, chemische risico's en verstikkingsgevaar.

Fidget spinners waren verantwoordelijk voor veel van de alarmsignalen. Sommige hebben zogenaamde knoopbatterijen die de gadgets doen oplichten als ze rondtollen. De batterijen zijn klein en kunnen schade berokkenen aan de ingewanden als ze worden ingeslikt. Andere fidget spinners hebben dan weer onderdelen die gemakkelijk loskomen en een verstikkingsgevaar inhouden als kinderen ze in hun mond steken.

Vuurwerk

België gaf in 2017 18 keer een waarschuwing. Het gros van de gevallen draaide om vuurwerk. "Dat heeft ermee te maken dat controles op vuurwerk voor ons een topprioriteit blijven", zegt Jan Deconinck van de FOD Economie. "Met het fenomeen van Nederlanders die zich in het noorden van België graag komen bevoorraden, voeren we er regelmatig campagnes rond."

China blijft met voorsprong het land van oorsprong van de meeste gevaarlijke producten, goed voor 53 procent. Zo'n 26 procent was afkomstig van een Europees land.