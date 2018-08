EU trekt 150.000 euro noodhulp uit voor slachtoffers van de aardbeving in Indonesië



AW

08 augustus 2018

15u48

Bron: Belga 0 De Europese Commissie maakt een eerste schijf noodhulp van 150.000 euro vrij voor de slachtoffers van de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok. Het geld moet 4.000 mensen in de hardst getroffen regio's in het oosten en het noorden van Lombok uit de nood helpen, aldus de Europese Commissie.

Het Indonesische Rode Kruis zal de 150.000 euro kunnen gebruiken om dekzeilen, dekens, matrassen en hygiënepakketten te bezorgen. Ook zuiver water, basisgezondheidszorg en psychologisch bijstand moeten weer toegankelijk worden gemaakt.

Bovenop het leveren van deze financiële bijdrage, springt de EU de hulpdiensten in Indonesië bij door met haar Copernicus-satellietprogramma het rampgebied in kaart te brengen. Op de luchthaven van Lombok is verder een consulaire hulppost ingericht om gestrande EU-burgers bij te staan met praktische informatie over bijvoorbeeld vertrekkende vluchten.