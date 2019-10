EU-top rond brexitverwikkelingen vandaag van start

IB

17 oktober 2019

07u20

Bron: ANP

0

De EU-leiders komen vandaag en morgen in Brussel bijeen voor een volle top zonder programma. Hoofdingrediënt is het Britse vertrek uit de EU. Vanwege de onderhandelingen over een nieuwe brexitdeal en de mogelijke ontwikkelingen ligt de agenda niet vast.