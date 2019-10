EU-top rond brexitdeal nog complexer dan eerst: Noord-Ierse unionisten steunen akkoord niet IB AW

17 oktober 2019

07u20

Bron: ANP, Belga 0 De EU-leiders komen vandaag en morgen in Brussel bijeen voor een volle top zonder programma. Hoofdingrediënt is het Britse vertrek uit de EU. Vanwege de onderhandelingen over een nieuwe brexitdeal en de mogelijke ontwikkelingen ligt de agenda niet vast. Makkelijk zal het niet worden, want de Noord-Ierse unionisten steunen het akkoord van Boris Johnson niet.

De Noord-Ierse Unionisten van DUP steunen het ontwerpakkoord over de brexit, dat zo goed als af zou zijn, niet. Dat lieten partijleiders Arlene Foster en Nigel Dodds vanmorgen weten. “Zoals het er nu voorstaat, kunnen we wat wordt voorgesteld rond douane en instemming niet steunen”, klinkt het.

Dat de DUP de deal niet wil steunen is een serieuze opdoffer voor de Britse premier Boris Johnson. Als hij een eventueel ontwerpakkoord door het Britse parlement wil krijgen is de DUP broodnodig: Johnsons regering heeft geen meerderheid, en bovendien stemmen wat harde brexiteers in Johnsons eigen partij hun stemgedrag af op dat van de Noord-Ierse Unionisten.

De top begint om half vier vanmiddag. Mogelijk schuift EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier meteen aan om de stand van zaken toe te lichten. Op onbekend tijdstip wordt het diner geserveerd en komen de buitenlandonderwerpen aan bod.

De leiders bespreken de inval van Turkije in Noord-Syrië, en de volgens de EU illegale boringen van Turkije bij EU-land Cyprus. De beoogde uitbreiding met Noord-Macedonië en Albanië ligt ook op hun bordje. Er is geen tijdstip voorzien voor de afsluitende persconferentie.

Blanco agenda

Morgen worden de 28 leiders om half tien 's morgens verwacht voor nieuwe rondes. Ook hier heeft EU-president Donald Tusk de agenda blanco gelaten. Diplomaten verwachten te praten over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. De aanstaande voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen komt haar prioriteiten voor de komende vijf jaar toelichten.

Ook de langetermijnstrategie voor klimaatverandering komt aan bod. Het is onbekend hoe laat de top eindigt en of de brexit morgen aan de orde komt.