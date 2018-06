EU-top - Europa verlengt economische sancties tegen Rusland Redactie

29 juni 2018

06u45

Bron: dpa 0 De economische sancties van Europa tegen Rusland worden opnieuw verlengd vanwege een gebrek aan vooruitgang in het vredesproces met Oekraïne. De Europese staatshoofden en regeringsleiders bereikten daar vanochtend een akkoord over op een Europese top in Brussel. Dat zeggen diplomatieke bronnen.

De EU had de sancties, ondanks miljardenverliezen voor Europese bedrijven, afgelopen winter nog verlengd tot en met 31 juli 2018. Nu worden ze dus nogmaals verlengd, met zes maanden. In de zomer van 2016 werd beslist om de beperkingen op handel en investeringen pas op te heffen als de afspraken uit het vredesplan van Minsk volledig nagekomen zouden zijn. Dat is nog niet het geval.

Met de koppeling van de sancties aan het vredesplan willen de Europese landen de Russische president Vladimir Poetin ertoe bewegen zijn invloed op de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne te laten gelden om het conflict te beëindigen. Volgens diplomaten gaan experts ervan uit dat de sancties Rusland al ettelijke miljarden gekost hebben. Maar de strafmaatregelen belemmeren ook de handel van Europese landen met Rusland. Rusland reageerde bovendien met invoerverboden voor westelijke landbouwproducten.

Vooral landen als Italië, Griekenland en Bulgarije stonden daarom kritisch tegenover de verlenging van de sancties. Die nieuwe regering in Rome sloot zelfs een veto niet uit, maar maakte uiteindelijk niet van die mogelijkheid gebruik.

De strafmaatregelen zijn een reactie op het neerschieten van een Maleisisch vliegtuig met 298 personen aan boord boven Oost-Oekraïne in juli 2014. De daders zouden Russischgezinde separatisten of zelfs Russische strijdkrachten zelf zijn. Rusland spreekt dat tegen, ook al stelden experts vast dat het vliegtuig neergehaald is door een Buk-raket van Russische makelij.