EU test leugendetector uit die gezichtsuitdrukkingen migranten scant bij grenscontrole

02 november 2018

11u52

Bron: Tweakers, De Volkskrant 5 In Griekenland, Hongarije en Letland begint een test van de Europese Unie met een leugendetector bij de grenscontrole. Het iBorderCtrl-systeem analyseert ‘microgezichtsuitdrukkingen’ van reizigers om te controleren of ze de waarheid vertellen.

Volgens uitleg van de Europese Commissie krijgen reizigers voor het eerst te maken met het iBorderCtrl-systeem als ze online een aanvraag indienen om de grens te passeren. Ze moeten dan een afbeelding van hun paspoort uploaden en via een webcam antwoord geven op vragen die door een geanimeerde douanebeambte worden gesteld. De virtuele grensbewaker wordt gepersonaliseerd aan de hand van het geslacht, afkomst en taal van de reiziger.

Aan de grens volgt een tweede controle. Van reizigers die door het systeem als ‘laag risico’ zijn gemarkeerd, worden de gegevens kort geëvalueerd. Reizigers die een hoog risico vormen krijgen een strengere controle, waarbij grenswachters een ‘handheld apparaat’ gebruiken om nogmaals de gezichtsuitdrukkingen van de reizigers vast te leggen bij het nogmaals stellen van de eerder gestelde vragen. Vervolgens worden de foto’s vergeleken met de eerder via een webcam gemaakte afbeeldingen.

Het systeem wordt gedurende een periode van zes maanden getest, schrijf Gizmodo. Dat gebeurt onder leiding van de Hongaarse politie bij vier grensovergangen in Hongarije, Letland en Griekenland. Tijdens de test zouden er geen daadwerkelijke beslissingen genomen worden aan de hand van de leugendetector.

38 microgezichtsuitdrukkingen

Volgens New Scientist stelt de virtuele douanebeambte vragen zoals “Wat zit er in je koffer?” en “Als je de koffer opent en mij de inhoud toont, bevestigt dit dan dat je antwoorden juist waren?” Met kunstmatige intelligentie zou de leugendetector 38 microgezichtsuitdrukkingen analyseren en zo een score geven.

Het iBorderCtrl-systeem is nog zeer experimenteel. Volgens New Scientist is het gebaseerd op een ander systeem dat op maar dertig mensen is getest. Bij die test vertelden de helft van de mensen de waarheid en de andere helft leugens. Het systeem had een nauwkeurigheid van ongeveer 76 procent bij die test. Het team achter het systeem zegt er vertrouwen in te hebben de nauwkeurigheid te kunnen verhogen naar 85 procent.

Met de pilot in Hongarije, Griekenland en Letland wil de EU aantonen dat het systeem douanebeambten kan helpen bij het identificeren van reizigers die ‘criminele activiteiten’ uitoefenen. Het is bedoeld als een aanvulling op huidige controlemethoden. Of en wanneer de leugendetectie daadwerkelijk gebruikt zal worden voor grenscontrole in de EU is niet bekend.

“Belichaming van alles wat mis kan gaan met leugendetectie”

Toch klink er ook kritiek. Bruno Verschuere, hoofddocent forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, zegt in De Volkskrant dat “non-verbale signalen, zoals micro-expressies, echt helemaal niets zeggen over de vraag of iemand liegt of niet. Dit is de belichaming van alles wat mis kan gaan met leugendetectie. Er bestaat geen enkele wetenschappelijke fundering voor de methoden die nu gebruikt gaan worden.”

Luxemburg heeft de leiding over het EU-project, dat 4,5 miljoen euro kost. Ook Cyprus, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Spanje en Duitsland zijn betrokken bij het project, maar voor zover bekend zijn er in die landen nog geen daadwerkelijke tests met het systeem.