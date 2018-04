EU stuurt ambassadeur terug naar Rusland kg

13 april 2018

13u23

Bron: Belga 0 De Europese Unie heeft haar Rusland-ambassadeur terug naar Moskou gestuurd. Europa had de man teruggeroepen na de gifgasaanval op de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Britse Salisbury.

De Duitser Markus Ederer is sinds donderdag weer aan het werk in de Russische hoofdstad, bevestigde Frederica Mogherini, een woordvoerster van de Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid op vrijdag.

De Europese Unie besliste drie weken geleden haar ambassadeur in Moskou terug te roepen, uit protest tegen de vergiftiging van vader en dochter Skripal in Salisbury. Groot-Brittannië vermoedt dat het Kremlin achter die aanval zit, onder meer omdat het zenuwgas novitsjok - waarvan men weet dat Rusland het kan produceren - is gebruikt.