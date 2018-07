EU start onderhandelingen met Afrikaanse landen over oprichting migrantencentra: Marokko en Libië wijzen idee al af bvb

01 juli 2018

13u41

Bron: Belga 0 De Europese Unie zal onderhandelingen met Afrikaanse landen opstarten omtrent hun bereidheid om zogenoemde "regionale ontschepingsplatforms" op hun grondgebied op te zetten. Dat heeft Europees begrotingscommissaris Guenther Oettinger tegenover de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung gezegd.

Oettinger zei dat een Europees akkoord om dergelijke centra op te zetten "een partnerschapakkoord met landen in Noord-Afrika vereist", of die nu direct aan de Middellandse Zee liggen of in het gebied van de Sahel. "Dit is wat we moeten onderhandelen", zei de Europese commissaris.

Volgens de krant gelden Libië, Mali, Niger en Nigeria als de belangrijkste kandidaten. Oettinger zelf noemde geen landen.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, wiens land het voorzitterschap van de Europese Unie op zich heeft genomen, noemde het gisteren belangrijk dat elke individuele lidstaat zijn connecties met Afrikaanse landen gebruikt om een oplossing te vinden voor de Europese asielcrisis.

Geen enkel Afrikaans land heeft tot nu toe gezegd een dergelijke infrastructuur te willen opzetten. Onder andere Marokko en Libië hebben het idee afgewezen.