EU roept China op autonomie Hongkong te respecteren

22 mei 2020

18u45

Bron: Belga 1 De Europese Unie heeft China vrijdag opgeroepen om "de autonomie van Hongkong te respecteren", in een verklaring die werd aangenomen door de 27 lidstaten. Die komt er nadat bekend raakte dat Peking een veiligheidswet wil aannemen , die separatistische en subversieve activiteit in Hongkong verbiedt.

"De Europese Unie hecht veel belang aan het behoud van de hoge mate van autonomie van Hongkong, in overeenstemming met de grondwet en internationale verplichtingen", zei de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell in een verklaring namens de 27 lidstaten.

"De Europese Unie heeft er alle belang bij dat de stabiliteit en welvaart van Hongkong worden voortgezet volgens het principe van één land, twee systemen", voegde hij eraan toe. Hij waarschuwde dat de Europeanen van nabij zullen opvolgen hoe de situatie verder evolueert.

Respect voor de beschermde rechten en vrijheden in Hongkong, een democratisch debat en overleg met de belangrijkste belanghebbenden is de beste manier om een wet over de nationale veiligheid aan te nemen, klonk het.

Internationale kritiek

De voorgestelde veiligheidswet kan ook buiten de Europese Unie op flinke kritiek rekenen. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde al dat de Verenigde Staten “sterk zullen reageren” als China de wet invoert.

Ook de Britse regering stuurde China een gelijkluidende boodschap. "Als een partij in de gemeenschappelijke verklaring, is het Verenigd Koninkrijk toegewijd aan het behoud van de autonomie van Hongkong en het respecteren van het model van één land, twee systemen", zei een regeringswoordvoerder, verwijzend naar het akkoord van 1997, waarmee de Britten de controle over de stad aan China overdroegen. Ook Australië en Canada steunen de Britse verklaring.

