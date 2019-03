EU-president Tusk waarschuwt voor “externe anti-Europese krachten” die verkiezingen beïnvloeden AW

05 maart 2019

14u12

Bron: ANP 0 EU-president Donald Tusk waarschuwt voor “externe anti-Europese krachten” die de Europese verkiezingen al dan niet openlijk proberen te beïnvloeden. Dat gebeurde volgens hem bij het Britse referendum over de brexit en tijdens andere verkiezingscampagnes in Europa. “En dat zou opnieuw het geval kunnen zijn bij de Europese verkiezingen in mei”, aldus de Poolse oud-premier.

Tusk riep iedereen die om Europa geeft, op om samen te werken tijdens en na de nakende verkiezingen. Hij waarschuwt voor politieke partijen die gefinancierd worden door externe krachten die wrok jegens Europa koesteren. Kiezers verhinderen volgens hem maar beter dat zulke partijen belangrijke beslissingen over de EU kunnen nemen.



In navolging van de Franse president Macron zei Tusk dat de “renaissance” van Europa nu moet beginnen. Macron waarschuwde dinsdag in een opiniestuk ook voor buitenlandse machten die verkiezingen proberen te beïnvloeden. De EU-lidstaten werken overigens nauw samen om dergelijke beïnvloeding te voorkomen. Zij hebben een 'netwerk' gevormd waarin ervaringen en mogelijke oplossingen worden uitgewisseld.