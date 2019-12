EU-parlementsleden nemen vliegtuig naar Straatsburg, hun chauffeurs volgen met lege auto's “in belang van goed financieel beheer” NLA

30 december 2019

11u27

Bron: Belga 222 Een groot deel van de zowat 120 wagens die voor de maandelijkse plenaire zitting van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg worden gereden, legt dat traject zonder inzittende af. Dat heeft een woordvoerster van het parlement bevestigd aan het Duitse nieuwsagentschap dpa.

De leden van het Europees Parlement verhuizen elke maand van Brussel naar Straatsburg voor de plenaire vergaderingen van hun assemblee. Ook de chauffeurdienst van het parlement maakt dan die verplaatsing van 450 kilometer. De ongeveer 120 wagens worden naar Straatsburg gereden, zodat de verkozenen ginder van de luchthaven of het station naar het parlement gebracht kunnen worden.

De meeste van die 120 wagens blijven, met uitzondering van de chauffeur, volledig leeg tijdens dat traject. Want slechts enkele van 751 Europese parlementsleden maken van de gelegenheid gebruik om mee naar Straatsburg te reizen. Zo zijn voor de zitting van november nauwelijks 25 verkozenen meegereden. Ook tijdens de andere maanden ligt dat aantal eerder laag.

“In belang van goed financieel beheer”

De woordvoerster van het Europees Parlement verdedigt die werkwijze. Ze zegt dat het "in het belang van goed financieel beheer" niet raadzaam is om wagens in Straatsburg te stationeren. Ze beklemtoont ook dat het meestal om elektrische of hybride wagens gaat.

De maandelijks volksverhuizingen tussen Brussel en Straatsburg lokt al lange tijd kritiek uit, omdat die operatie als duur en weinig milieuvriendelijk wordt beschouwd.