EU-parlementsleden nemen vliegtuig naar Straatsburg, een deel van hun chauffeurs volgt met lege auto's “in belang van goed financieel beheer” NLA - TT - MVDB

30 december 2019

18u27

Bron: Belga 2738 UPDATE Een deel van de wagens die voor de maandelijkse plenaire zitting van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg worden gereden, legt dat traject zonder inzittende af. 120 wagens, meldde het Duitse nieuwsagentschap DPA eerder vandaag, de woordvoerster van het parlement aanhalend. De persdienst van het Europees Parlement spreekt tegenover de VRT van een aanzienlijk lager aantal.

De leden van het Europees Parlement verhuizen elke maand van Brussel naar Straatsburg voor de plenaire vergaderingen van hun assemblee. Ook de chauffeurdienst van het parlement maakt dan die verplaatsing van 450 kilometer. Het Duitse persagentschap DPA meldde dat veruit de meeste van deze 120 wagens - met uitzondering van de chauffeur - volledig leeg blijven tijdens het traject. Bovendien reden in november nauwelijks 25 verkozenen mee. Ook in andere maanden lag de bezettingsgraad laag.

De persdienst van het Europees Parlement nuanceert de berichtgeving. Er rijden “hoogstens” 105 auto’s heen en weer van Brussel naar Straatsburg, luidt de reactie aan de VRT. Het gaat allen om hybride-wagens. De overige vijftien voertuigen zijn elektrisch en kunnen de afstand tussen onze hoofdstad en Straatsburg niet overbruggen.

Gemiddeld drie inzittenden

De persdienst bevestigt dat “gemiddeld 25 parlementsleden (van de 751, red.) gebruik maken van de mogelijkheid om mee te rijden met die voertuigen.” Een aantal dat bij pieken stijgt tot 40 parlementsleden. Dit betekent niet dat de overige voertuigen niemand vervoeren. Ook bepaalde ambtenaren en hoge gasten van het parlement kunnen meerijden. Gemiddeld zijn de auto’s met drie bemand, los van de chauffeur.

Blijft over: 30 à 35 wagens die elke maand naar Straatsburg rijden, daar het parlementslid (en eventueel zijn/haar medewerker) aan de luchthaven of het station oppikken, om deze naar het parlement te brengen.

“Goed financieel beheer”

De persdienst zegt dat het “in het belang van goed financieel beheer” niet raadzaam is om wagens in Straatsburg te stationeren. De VRT kreeg nog te horen “dat er aan een plan wordt gewerkt om deze 35 wagens op een bepaalde manier op te vullen.”

Dat slechts gemiddeld 25 parlementsleden zich per chauffeur vanuit Brussel naar Straatsburg laten rijden, heeft twee redenen. Een deel komt met de eigen wagen. Een ander deel vertrekt niet vanuit Brussel, maar vliegt (of spoort) vanuit hun thuisland naar Straatsburg.

De maandelijks volksverhuizingen tussen Brussel en Straatsburg lokt al lange tijd kritiek uit, omdat die operatie als duur en weinig milieuvriendelijk wordt beschouwd. Sinds 1992 ligt officieel vast dat Straatsburg de echte vestigingsplaats is van het parlement, waar de meeste maandelijkse plenaire zittingen plaatsvinden, terwijl in Brussel vooral de commissies zetelen. Een groot deel van het administratief personeel is van weer in Luxemburg gevestigd.

109 miljoen euro per jaar

Een onderzoek van de Europese Rekenkamer in 2014 schatte de kost van de maandelijkse verhuisoperatie op 109 miljoen euro per jaar.

Een jaar eerder had het voltallige parlement in een resolutie al gepleit om zijn werkzaamheden op één plaats te kunnen uitvoeren, met onder andere als argument dat de gebouwen in Straatsburg “slechts 42 dagen per jaar gebruikt worden en dus 89 procent van de tijd ongebruikt blijven, maar dat ze wel het hele jaar door verwarmd, bemand en onderhouden moeten worden”.

“De voortzetting van de maandelijkse verhuizing tussen Brussel en Straatsburg is voor de meerderheid van de EU-burgers een negatieve symbolische kwestie geworden”, beseften de parlementsleden, “die schadelijk is voor de reputatie van de Europese Unie, met name terwijl de financiële crisis geleid heeft tot zware en pijnlijke besparingsmaatregelen in de lidstaten.”

Toch weigert vooral Frankrijk van die regeling af te stappen en voorlopig heeft het parlement over zijn eigen vestigingsplaats niets te zeggen. “Voor elke wijziging van de bestaande regeling is een wijziging van het verdrag vereist, die unaniem moet worden goedgekeurd door de regeringen van alle lidstaten en die moet worden geratificeerd door elk van de nationale parlementen”, zegt het parlement zelf.