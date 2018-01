EU-parlement houdt helft salaris brexit-voorvechter Nigel Farage in na gesjoemel met Europees belastinggeld LB

17u45

Bron: ANP 0 REUTERS De voormalige leider van de anti-EU-partij UKIP heeft 40.000 euro ontvangen voor een Europees parlementair assistent die in werkelijkheid in Groot-Brittannië voor het nationale bureau van UKIP werkt. Het Europees Parlement houdt per direct de helft van het maandsalaris van de Britse brexit-voorvechter Nigel Farage in. De voormalige leider van de anti-EU-partij UKIP heeft 40.000 euro ontvangen voor een Europees parlementair assistent die in werkelijkheid in Groot-Brittannië voor het nationale bureau van UKIP werkt.

Farage ontkent de beschuldiging dat hij met Europees belastinggeld heeft gesjoemeld.

Volgens een woordvoerder van het parlement kan hij echter op geen enkele manier aantonen dat Adams voor Farage EU-werk heeft gedaan.

Omdat Farage de vordering niet terugbetaalt, heeft het parlement besloten elke maand de helft van het bruto maandsalaris van 8.484 euro in te houden totdat de schuld is verrekend.

Farage zit al achttien jaar in het EU-parlement maar is vaak afwezig. Volgens de organisatie VoteWatch zijn er maar drie parlementariërs van de 751 die nog minder vaak dan hij komen opdagen bij de zittingen in Straatsburg en Brussel.