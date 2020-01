EU ongerust over mogelijke "imminente escalatie van geweld" in Libië ttr

06 januari 2020

15u15

Bron: belga 0 De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell heeft vandaag gewaarschuwd voor een "imminente escalatie van het geweld" rondom de Libische hoofdstad Tripoli. "Het is nu dringender dan ooit om echt te werken aan een politieke oplossing", stelt Borrell in een mededeling.

In Tripoli verloren dertig mensen zaterdag het leven bij een luchtaanval op een militaire school. De strijdkrachten van de regering van nationale eenheid beschuldigen de militaire leider Khalifa Haftar ervan achter de raid te zitten. Haftar, die het oosten van het land controleert, voert sinds april een offensief om de hoofdstad in te palmen.



In de mededeling veroordeelt Borrell de aanval op de militaire school, die "enkel meer geweld en menselijk lijden" veroorzaakt. De hoge vertegenwoordiger vreest dat het geweld verder zal oplaaien. "De recente gebeurtenissen in Libië geven aan dat een escalatie van geweld rondom Tripoli imminent zou kunnen zijn", zo slaat hij de gebeurtenissen gade.

Chaos en geweld

De Europese Unie blijft volgens Borrell ijveren voor een "vreedzame" en "politieke" oplossing voor het conflict in Libië, dat sinds de val van het regime van Moammar al-Kadhafi in 2011 in een spiraal van chaos en geweld is geraakt. Borrell roept alle betrokken partijen dan ook op om deel te nemen aan een politiek proces in de schoot van de Verenigde Naties.

Later vandaag beraadt de VN-veiligheidsraad zich over de situatie in Libië. Dat gebeurt op vraag van Rusland, dat net als Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten Haftar steunt. De regering van nationale eenheid van premier Fayez al-Serraj vindt steun bij Turkije. President Recep Tayyip Erdogan meldde het voorbije weekeinde dat zijn land is gestart met het sturen van soldaten naar Libië.