EU nodigt Iraanse buitenlandminister uit

05 januari 2020

12u21

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, uitgenodigd om naar Brussel te komen. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt.

Doel is om de situatie in het Midden-Oosten te "de-escaleren" na de dodelijke aanval van de Verenigde Staten op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak.



Borrell maakt de uitnodiging bekend daags na een telefoongesprek met Zarif. In dat telefoongesprek benadrukte de hoge vertegenwoordiger "het belang voor de-escalatie van de spanningen, om terughoudendheid uit te oefenen en verdere escalatie te vermijden", zo zei hij zaterdag al op Twitter.



Zarif en Borrell spraken ook over "het belang van het behoud" van het nucleair akkoord uit 2015.