EU neemt MH17-maatregel: één advies voor vliegen boven conflictgebieden Frans Boogaard

11 juni 2018

21u57

Bron: AD 0 Europa stroomlijnt nog deze zomer het vliegen boven conflictgebieden. Alle luchtvaartmaatschappijen krijgen daarover straks dezelfde ‘zeer zwaarwegende adviezen’ van het Europese Luchtvaart Veiligheidsagentschap (EASA).

Een wettelijk verbod op risicovluchten was nog beter geweest, aldus D66-transportspecialist Matthijs van Miltenburg vanavond na afloop van een kort debat in het Europese Parlement, "maar dit zit er heel dicht tegenaan". "Vliegmaatschappijen kunnen zo’n advies gewoonweg niet negeren. Dat schaadt hun imago, en ze krijgen problemen met de verzekering. En omdat de adviezen openbaar zijn, kunnen passagiers ook nog zelf voor een andere maatschappij kiezen."

Vliegmaatschappijen kunnen zo'n advies niet negeren Matthijs van Miltenburg

MH17

Het Parlement stemt pas morgen over de maatregel, maar volgens de D66’er is een zeer ruime meerderheid voor. De door een luchtdoelraket van Russische makelij neergehaalde MH17-vlucht was voor het Parlement een belangrijke aanleiding. Zeker vijf inlichtingendiensten kenden destijds de risico’s van het vliegen boven Oekraïne, maar deelden die informatie uitsluitend met hun eigen luchtvaartmaatschappijen.

In de nieuwe opzet moeten nationale inlichtingendiensten hun informatie over risicogebieden delen en stellen ze een gezamenlijke risicoanalyse op. Did gaat vervolgens naar de EASA die op basis daarvan haar ‘zwaarwegende advies’ aan de sector opstelt. "Het maakt een einde aan de bizarre situatie nog maar kort geleden dat de één wel op Sharm el Sheik vliegt en de andere niet", aldus Van Miltenburg, die wel erkent dat het hele systeem staat of valt met goede samenwerking.