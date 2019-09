EU-missie verlengt operatie Sophia tegen mensensmokkelaars kv

26 september 2019

19u19

Bron: Belga 0 De Europese Unie heeft haar hun missie in de strijd tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee met zes maanden verlengd tot 31 maart 2020. Dat heeft de Raad van Europa vandaag meegedeeld. De inzet van militaire schepen blijft opgeschort. De opleiding van de Libische kustwacht gaat wel voort.

Met de zogenaamde operatie Sophia probeert de Europese Unie sinds 2015 het "bedrijfsmodel" van mensensmokkelaars op de Middellandse Zee te verstoren. Sinds dit voorjaar leveren de lidstaten echter geen militaire schepen meer. Italië wou immers niet langer dat alle op zee geredde migranten naar Italiaanse havens werden gebracht. De Italianen eisten een verdeelsleutel voor de opvang van de migranten, maar daarover bereikten de lidstaten geen akkoord. De schepen redden de voorbije jaren bijna 50.000 vluchtelingen en migranten.

Sophia monitort wel nog mensensmokkelactiviteiten vanuit de lucht. De missie blijft ook toezien op het VN-wapenembargo in volle zee voor de kust van Libië, en informatie verzamelen over illegale oliehandel vanuit het land. Sophia blijft ook opleidingen en steun verlenen aan de Libische kustwacht en marine. Dat luik is omstreden, omdat de onderschepte migranten vaak in gesloten kampen belanden. VN-organisaties stelden al meermaals de mensonwaardige omstandigheden in de Libische kampen aan de kaak.