EU-ministers verweren zich na uitspraak van Trump over terughalen van IS-strijders ttr

18 februari 2019

14u52

Bron: belga 1 Verschillende Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben de Amerikaanse president Donald Trump vandaag van antwoord gediend na diens oproep aan Europa om honderden IS-strijders op te nemen die in Syrië werden gevangengenomen. Tegelijk erkenden ze dat de Europese lidstaten dringend de netelige kwestie moeten aanpakken.

Trump eiste via een serie tweets dat Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten meer dan 800 IS-strijders zouden terugnemen en berechten die door de VS in Syrië werden opgepakt. Doen ze dat niet, dan zien de Verenigde Staten zich naar eigen zeggen verplicht om de geradicaliseerde strijders, onder wie vele EU-burgers die het recht hebben om naar hun land terug te keren, vrij te laten.

"Dit is een probleem. Daar zijn we ons in Europa van bewust", zei de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn voorafgaand aan gesprekken in Brussel met zijn Europese collega's. Hij verweet Trump de problematiek via Twitter te hebben aangekaart. "Willen we een verstandige oplossing vinden, dan moeten we dit grondig bespreken in plaats van tweets over en weer te sturen. Dat houdt geen steek", luidde het.

Veiligheidsvoorwaarden

Uit Britse hoek klonk het dat "de buitenlandse strijders voor het gerecht moeten worden gebracht conform de juiste wettelijke procedure en in het best geschikte rechtsgebied". "Indien mogelijk is dat in de regio waar zij de misdaden hebben begaan", aldus een woordvoerder van de Britse premier Theresa May. "We blijven nauw samenwerken met onze internationale partners op dit vlak. De regering zal er alles aan doen om de veiligheid van Groot-Brittannië te garanderen", vervolgde hij.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas stelde dat het Amerikaanse verzoek momenteel "moeilijk te implementeren" zou zijn als gevolg van de hoge veiligheidsvoorwaarden. Het is volgens Maas alleen mogelijk om buitenlandse strijders terug te nemen, indien ze onmiddellijk in hechtenis werden genomen terwijl er juridische procedures tegen hen werden opgestart. “Duitsland zal de kwestie met de VS en met Europese partners zoals Frankrijk en Groot-Brittannië bespreken”, zei de minister.

Uitdaging

Zijn Oostenrijkse evenknie Karin Kneissl verklaarde de eis van Trump niet te begrijpen en merkte op dat het "in niemands belang" zou zijn om de gevangengenomen buitenlandse strijders vrij te laten. De Hongaarse buitenlandminister Peter Szijjarto voegde er op zijn beurt aan toe dat in het voorkomen van de terugkeer van de IS-strijders een van de "grootste uitdagingen" voor Europa ligt.

De terreurbeweging Islamitische Staat staat op het punt om verdreven te worden uit haar laatste bastion in het oosten van Syrië. Volgens de Koerden zitten er in de gevangenissen en vluchtelingenkampen in het noorden van Syrië "honderden" buitenlandse IS-strijders opgesloten, tezamen met hun vrouwen en kinderen.

Eind vorig jaar kondigde Trump onverwacht aan dat de VS hun troepen uit Syrië terugtrekken. Die beslissing kreeg heel wat kritiek van de internationale gemeenschap. De terugtrekking dreigt namelijk de machtsbalans in de regio te verstoren.