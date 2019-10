EU-ministers bespreken sancties tegen Turkije RL

14 oktober 2019

04u19

Bron: ANP 0 De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bespreken maandag wat voor maatregelen mogelijk en haalbaar zijn als antwoord op het Turkse militaire offensief in Noord-Syrië. Een van de opties is een wapenembargo.

Mochten er besluiten over sancties worden genomen, dan gebeurt dat mogelijk later in de week in Brussel. Voor een besluit tot sancties is namelijk unanimiteit nodig, terwijl de lidstaten nu (nog) niet op één lijn zitten.

De Europese Unie wil dat Ankara de actie stopzet. Het dreigement van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de deur naar Europa voor miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije open te zetten als de EU zijn kritiek niet inslikt, vinden de lidstaten onacceptabel. Zij wijzen erop dat de operatie zorgt voor burgerslachtoffers, de kans op vrede verkleint, en Koerdische groepen bedreigt die juist terreurgroep IS in het gebied hebben teruggedrongen.