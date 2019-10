EU-ministers bespreken sancties tegen Turkije: “Eerste prioriteit is een einde maken aan de operatie" RL AW

14 oktober 2019

04u19

Bron: ANP, Belga 3 De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bespreken vandaag in Luxemburg wat voor maatregelen mogelijk en haalbaar zijn als antwoord op het Turkse militaire offensief in Noord-Syrië. Een van de opties is een wapenembargo.

De Europese Unie moest de voorbije dagen lijdzaam toezien hoe de Turkse militaire operatie tegen de Koerdische strijders de hele regio destabiliseert, burgers opnieuw op de vlucht jaagt en de resultaten in de strijd tegen Islamitische Staat dreigt teniet te doen.

“De eerste prioriteit is een einde maken aan de operatie. We gaan vanochtend bespreken wat de best mogelijke middelen kunnen zijn”, aldus de Belgische minister Didier Reynders.

Wapenembargo en economische sancties

Op tafel ligt onder meer een Europees wapenembargo tegen Turkije. Onder andere Duitsland, Frankrijk, Nederland en Scandinavische landen kondigden de voorbije dagen al maatregelen aan. België levert sinds de mislukte couppoging in 2016 geen wapens meer aan Turkije, stipte Reynders aan.

De EU kan ook economische maatregelen of individuele sancties nemen, maar diplomaten verwachten niet dat het zo’n haast zal lopen. “Het is belangrijk om in dialoog te blijven met Turkije, om invloed te hebben”, zei de Duitse minister Heiko Maas. “Als dat niet succesvol is, moeten we bereid zijn om verdere maatregelen te nemen.”

Dreigementen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde de Europeanen vorige week dat ze zich niet te hard moeten opstellen ten aanzien van Turkije. Dan zou Turkije “de poorten” naar Europa “openzetten” voor de circa 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die in het land verblijven, zo dreigde hij.

Het Turkse offensief in Syrië wordt later deze week ook besproken op de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders, die donderdag en vrijdag plaatsvindt in Brussel.