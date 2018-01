EU-migratiedeal met Ethiopië: inlichtingendiensten naar lidstaten voor identificatie

KVE

19 januari 2018

18u00

Bron: Belga

2

In de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Ethiopië over een migratie-akkoord is er sprake van om agenten van de Ethiopische inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar EU-lidstaten te sturen. Bedoeling is om Ethiopische migranten in lidstaten te identificeren en terug te sturen naar Ethiopië, en Europa te laten opdraaien voor de kosten van de reïntegratie in Ethiopië. Dat schrijft de Europese nieuwssite EUObserver vandaag.