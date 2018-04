EU maant Israël en Palestijnen aan tot terughoudendheid KVE

Bron: Belga 1 Tijdens het massale protest aan de grens tussen de Gazastrook en Israël zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid gisteren negen doden gevallen en nog eens 1.354 gewonden. Onder de doden bevond zich ook een Palestijnse journalist en een 16-jarige jongen. Er waren ook vrouwen en kinderen onder de gewonden. Liefst 491 mensen hebben schotwonden opgelopen.

De EU riep beide partijen op tot terughoudendheid om een verdere escalatie en bloedvergieten te vermijden. De negen doden en honderden gewonden roepen ernstige vragen op over de evenredigheid van het gebruikte geweld door Israël, klinkt het in een verklaring van de woordvoerster van de Hoge EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Federica Mogherini. Ook berichten van het Israëlische leger dat soldaten met stenen en molotovcocktails werden aangevallen en er pogingen zijn geweest om over de grensmuur te geraken, moeten onderzocht worden.

De VS hadden gisteren in New York opnieuw een ontwerpverklaring geblokkeerd van de VN-Veiligheidsraad over het geweld in de Gazastrook. Vorige zaterdag hadden de Amerikanen - een grote bondgenoot van Israël - zich ook gekant al tegen de verklaring, die werd opgesteld door Koeweit.

Onder grote belangstelling werd vandaag de Palestijnse journalist Yaser Murtaja in Gaza bijgezet. De 30-jarige reporter was vrijdag bij filmopnames van de protesten in de omgeving van de Israëlische grens neergeschoten. De directeur van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) tweette zaterdag dat hij het zich moeilijk kan voorstellen hoe een Palestijnse journalist die filmopnames van de protesten maakt en een kogelvrije vest draagt waar in grote letters 'PRESS' op staat voor zo'n levensbedreigende situatie zorgt dat scherpschutters hem moeten doodschieten.

Ook de ngo Reporters zonder Grenzen (RSF) veroordeelde "het gericht vuren op journalisten door het Israëlisch leger". We roepen de Israëlische regering op resolutie 2222 van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming van journalisten, die is goedgekeurd in 2015, strikt na te leven en we vragen onverwijld een onafhankelijk onderzoek en de veroordeling van deze misdaad tegen de persvrijheid", schreef Christophe Deloire, secretaris-generaal van de RSF, op Twitter.