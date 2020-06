EU-lidstaten vragen waterstofstrategie voor klimaatbeleid YV

15 juni 2020

12u00

Bron: Belga 0 België en zes andere lidstaten vragen een Europese strategie om de rol van waterstof in het klimaatbeleid te versterken. Waterstof uit hernieuwbare bronnen kan een belangrijke bijdrage leveren om de uitstoot in het verkeer en de industrie terug te dringen, zo argumenteren ze in een gemeenschappelijke verklaring.

De verklaring van Duitsland, Frankrijk, de Benelux-landen, Zwitserland en Oostenrijk is rondgestuurd in de aanloop naar een videoconferentie die de Europese energieministers maandag houden. De zeven landen werken al een tijdje samen in het zogenaamde Pentalaterale Energieforum. Ook Portugal en Bulgarije zouden het initiatief ondersteunen.

Klimaatneutrale waterstof kan het gebruik van olie, kolen en gas terugdringen. “Het is de ontbrekende schakel in de energietransitie in sectoren als industrie en transport. Om dit te realiseren moeten we opschalen en de kosten van schone waterstof terugbrengen”, zei de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes, een van de initiatiefnemers.

Voorstellen en doelstellingen

De zeven landen vragen dat de Europese Commissie een strategie uitwerkt, met wetgevende voorstellen en doelstellingen tegen 2030 en later. Die oproep zal bij de Commissie niet in dovemansoren vallen. In maart kondigde ze al een alliantie rond waterstof aan, naar het voorbeeld van het samenwerkingsproject van een aantal landen rond de ontwikkeling van batterijen voor elektrische auto’s.

De transitie naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 vormt een van de speerpunten van het Europese herstelplan. Ook Duitsland zet daar volop op in. De regering presenteerde er vorige week al een nieuwe nationale waterstofstrategie, met miljarden euro’s aan subsidies, regelgevende versoepelingen en concrete productiedoelstellingen.

