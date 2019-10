EU-lidstaten nemen geen beslissing over uitstel AW PVZ

20 oktober 2019

07u36

Bron: Belga 1 De EU-ambassadeurs van de resterende lidstaten van de Europese Unie kwamen vandaag samen om de formele vraag van Londen om de brexit uit te stellen. De Britse premier Boris Johnson wil niet van zo'n uitstel weten, maar werd door het parlement gedwongen om het te vragen. De resterende lidstaten van de Europese Unie hebben de weg vrijgemaakt voor een goedkeuring van het brexitakkoord door het Europees parlement, maar namen geen beslissing over het Londense verzoek tot uitstel.

Europees president Donald Tusk zei gisterenavond dat hij de leiders van de EU-lidstaten zou consulteren over de vraag. De ambassadeurs van de 27 lidstaten verzamelden vandaag in Brussel.

Volgens diplomatieke bronnen hebben de EU-ambassadeurs en de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier zondag tijdens een korte bijeenkomst het ratificatieproces formeel in gang gezet. Van het verzoek tot uitstel dat premier Boris Johnson zaterdagavond noodgedwongen deed, werd “akte genomen”, klinkt het bij een diplomaat. De komende dagen zal de Europese president Donald Tusk overleggen met de EU-leiders over het verzoek.

Amendement

Boris Johnson kreeg gisteren een zware opdoffer te verwerken in het parlement. Op de planning stond een stemming voor het brexitakkoord dat hij was overeengekomen met de EU, maar die stemming liep in het honderd. Het parlement stemde immers voor een amendement waarin staat dat de brexitdeal nog niet goedgekeurd kan worden. Dat betekende dat de premier aan de Europese Unie moest vragen om de deadline nogmaals uit te stellen.

Daarop schreef Johnson een brief aan Donald Tusk. Alleen ondertekende hij die brief niet persoonlijk, volgens bronnen binnen de Britse regering. Er zouden ook twee andere documenten aan de brief zijn toegevoegd waaronder een wel door Johnson ondertekende brief waarin hij stelt dat een uitstel van de brexit “een vergissing” zou zijn.

Michael Gove, de Britse minister die de no deal-brexit moet voorbereiden, zei in een interview met Sky News dat het Verenigd Koninkrijk de EU tegen 31 oktober verlaat. “We hebben de middelen en het vermogen om dat te doen”, zei hij. Hij zei dat het parlement premier Johnson niet van gedachten kan doen veranderen en ook het regeringsbeleid niet kan wijzigen.