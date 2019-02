EU-lidstaten bereiken compromis over omstreden pijplijn tussen Duitsland en Rusland AW

08 februari 2019

18u11

Bron: Belga 1 Europese diplomaten zijn het vanmiddag eens geraakt over de toepassing van Europese regels op gaspijpleidingen die vanuit derde landen de Europese Unie binnenkomen. Zo smoorden ze een aanvaring tussen Frankrijk en Duitsland in de kiem, en lijkt een obstakel voor het controversiële megaproject Nord Stream 2, de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland, uit de weg geruimd.

De ambassadeurs van de EU-lidstaten raakten het eens over een aanpassing van de gasrichtlijn. De Europese Commissie stelde in 2017 voor om in die richtlijn duidelijk te maken dat de sleutelprincipes van het Europese energiebeleid ook gelden voor pijpleidingen vanuit derde landen. Het gaat dan onder meer over de scheiding van netbeheerders en leveranciers en de toegang van andere aanbieders tot het netwerk.



Nord Stream 2

Het voorstel had alles te maken met Nord Stream 2, een 1.200 kilometer lange leiding die Russisch gas via de Baltische Zee naar Duitsland moet brengen. De Duitse regering vreesde dan ook voor Europese inmenging, en in Berlijn schrikte men zich gisteren te pletter toen Frankrijk plots zijn steun betuigde voor de aanpassingen.

Nord Stream 2 is een project van de Russische gasleverancier Gazprom, dat mee gefinancierd wordt door een aantal West-Europese energiebedrijven. Aan de pijpleiding hangt een prijskaartje van 9,5 miljard euro. Al een kwart van de leiding is aangelegd, en ze zou dit jaar nog in gebruik worden genomen. Zo vloeit er jaarlijks 55 miljard kubieke meter aardgas naar Duitsland.

Nord Stream 2 stuitte op groot verzet in Oost-Europese landen, én in de Verenigde Staten, die aan de kaak stelden dat de pijpleiding de afhankelijkheid van Russisch gas enkel zal vergroten. Ook de Europese Commissie maakte zich daarover zorgen. Het vermindert ook het belang van Oekraïne en Polen als transitlanden.

Compromis

Uiteindelijk bereikten diplomaten van beide landen vandaag een compromis dat het project lijkt te vrijwaren. “Er is een akkoord dat enkel mogelijk was dankzij een nauwe samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland”, zo begroette de Duitse bondskanselier Angela Merkel de deal op een persconferentie in Berlijn. Met de deal onder de lidstaten is de kous nog niet af. Namens de lidstaten moet het Roemeense EU-voorzitterschap nog een akkoord bereiken met het Europees Parlement.