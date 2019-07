EU-leiders zijn eruit: Charles Michel wordt Europees president Duitse Ursula von der Leyen nieuwe Commissievoorzitter TT

02 juli 2019

19u14

Bron: Reuters, Politico, Belga 0 De Europese staats- en regeringsleiders zijn er eindelijk uit, de Europese puzzel is gelegd, en er zit voor alle landen en partijen genoeg eten en drinken in om de verdeling voor iedereen verteerbaar te maken. De absolute topjob van Europees Commissievoorzitter in opvolging van Jean-Claude Juncker, gaat naar de Duitse christendemocrate Ursula von der Leyen. Onze premier Charles Michel wordt dan weer Europees president als opvolger van Donald Tusk. Al blijft er nog altijd wel een grote ‘maar’ in heel het verhaal: het Europees parlement moet zijn zegen nog geven, en daar staat niet iedereen te springen. De benoeming van Michel hoeft niét bekrachtigd te worden door het Parlement.

Even terug naar het begin: bij de Europese verkiezingen werkten de politieke partijen met zogenaamde Spitzenkandidaten. Daarmee maakten ze op voorhand duidelijk wie hun kandidaat was om de nieuwe Europese Commissievoorzitter te worden, een post die niet rechtstreeks door de burger verkozen kan worden. Op die manier zouden de kandidaten toch enige democratische legitimiteit krijgen.

Maar sinds de verkiezingen van eind mei leek niemand nog gewonnen om de topkandidaat van de grootste partij, Manfred Weber van de Europese Volkspartij, naar voren te schuiven. Hij werd door verschillende EU-leiders te licht bevonden, bovendien kwam de EVP behoorlijk verzwakt uit de stembusslag.

Geen Timmermans

De voorbije dagen werd daarom de naam van de sociaaldemocratische Spitzenkandidaat naar voren geschoven, de Nederlander Frans Timmermans. Het was onder andere Duits bondskanselier Angela Merkel die een deal in die zin bedisselde op de G20-top in Osaka afgelopen weekend, samen met onder andere Spaans premier Pedro Sanchez.



Maar ook die piste werd afgeschoten, onder andere door Italië en de vier Visegrad-landen Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Polen, die niets van Timmermans wilden weten.

Uit Duitse politiek geplukt

De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie zijn nu dus volledig van het Spitzenkandidaten-systeem afgestapt. Ursula von der Leyen, die de nieuwe Commissievoorzitter wordt, wordt uit de Duitse nationale politiek geplukt en op de hoogste Europese stoel gezet. Von der Leyen was tot nu toe minister van Defensie. De toekomstige baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie moet in Straatsburg nog wel verkozen worden met een absolute meerderheid van 376 stemmen in het Europees Parlement.

Tweede Belg

Premier Michel wordt dan weer Europees president en volgt zo Donald Tusk op. Ook Michel deed niet mee aan de Europese verkiezingen en krijgt nu toch de tweede belangrijkste Europese functie. Michel wordt overigens de jongste voorzitter van de Europese Raad ooit.

De staatshoofden en regeringsleiders kiezen hun voorzitter zelf. De benoeming van Michel hoeft dan ook in tegenstelling tot de andere beslechte Europese topfuncties, niet bekrachtigd te worden door het Europees Parlement. Voor de Franstalige liberaal is de kous af. Michel wordt zo de tweede Belg die Europees president – officieel Voorzitter van de Europese Raad – wordt, na Herman Van Rompuy, die als eerste de nieuwe functie opnam in 2010. Hij werd in 2014 opgevolgd door Donald Tusk.

De Voorzitter leidt de vergaderingen van de Europese Raad, de bijeenkomst van de staats- en regeringsleiders van de 28 lidstaten. Hij is naast de functie van Europees Commissievoorzitter, die aan het hoofd staat van het daadwerkelijke beleid, het belangrijkste gezicht van de EU. De job is in principe voor 2,5 jaar, en eenmaal verlengbaar.

Waarschijnlijk zal Michel wel nog even ontslagnemend Belgisch premier blijven, de Europese topfuncties worden pas later dit jaar opgenomen. Het mandaat van Tusk verstrijkt op 1 december.

Michel: “Vastberaden”

Michel zal zijn toekomstige taak als voorzitter van de Europese Raad “met vastberadenheid invullen”, laat hij vanavond weten via Twitter.

“Aangeduid worden als de voorzitter van de Europese Raad is een grote verantwoordelijkheid en een taak die ik met veel vastberadenheid zal invullen”, reageert hij. “Een verenigd Europa met respect voor de nationale diversiteit is mijn doel. Solidariteit, vrijheid en wederzijds respect zijn de kern van de Europese Unie. Ik zal die waarden respecteren.”

To be appointed President of #EUCO is a great responsibility and a task I will fulfill with commitment.



A united #Europe with respect for national diversity is my objective.



Solidarity, freedom & mutual respect are the core of the European Union. I will uphold those values. pic.twitter.com/CLBMDaeVu6 Charles Michel(@ CharlesMichel) link

De sociaaldemocratische Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell wordt de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en het Veiligheidsbeleid, hij volgt de Italiaanse Federica Mogherini op. De hoge vertegenwoordiger maakt deel uit van de Europese Commissie en moet als lid van het college ook de goedkeuring krijgen in Straatsburg.

Liberaal Emmanuel Macron wordt ook bediend, met de post van voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), die hij aan zijn landgenote en IMF-topvrouw Christine Lagarde mag schenken. De directrice van het Internationaal Monetair Fonds volgt Mario Draghi op.

Puzzel gelegd

Met de deal is de puzzel volledig gelegd: zowel christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen krijgen elk hun posten. Twee functies waarvan de hoogste gaan naar vrouwen, grote landen als Frankrijk, Duitsland en Spanje zijn tevreden, de vier ‘dwarsliggers’ Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Polen zijn van Timmermans af als Commissievoorzitter en alle Europese windstreken zijn bediend.

LIVE NOW: Press conference with @eucopresident on #EUTopJobs nominations #EUCO https://t.co/T9gakqIQhc EU Council(@ EUCouncil) link

In België opgegroeid

De grote winnaar in de strijd om de Europese topjobs is dus de 60-jarige Ursula Von der Leyen. Zij is in 1958 in Elsene geboren, toen haar vader kabinetschef van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap was. Het gezin verhuisde in 1971 terug naar Duitsland, waar haar vader van 1976 tot midden jaren 90 minister-president van de deelstaat Nedersaksen was.

Von der Leyen studeerde onder andere Archeologie en aan de Londen School of Economics, en in 1980 begon ze aan de opleiding Geneeskunde in Hannover. In 1991 voltooide ze haar doctoraat. Ze trouwde in 1986 met de ondernemer Heiko Von der Leyen en het koppel woonde in de jaren 90 een tijdlang in Californië. Ze hebben samen zeven kinderen.

Von der Leyen is sinds 2013 Duits minister van Defensie, en ze is vandaag de enige in Angela Merkels regeringsploeg die er al vanaf het prille begin van Merkels aantreden in 2005 bij is, naast haar baas zelf. Beide politici worden dan ook als grote vertrouwelingen van elkaar gezien. Van 2005 tot 2009 was ze minister van Familie, van 2009 tot 2013 minister van Arbeid en Sociale Zaken.

Europees sprak ze zich in het verleden al verschillende keren uit voor een nauwere samenwerking tussen de lidstaten binnen de EU. In 2011 noemde ze “de Verenigde Staten van Europa” haar droom, in 2015 klonk het dat ze hoopte dat “het Europa van mijn kinderen en kleinkinderen geen losse unie van staten is die vastzitten in hun nationale belangen”.

"Zege voor Orban en co”

Vraag is nu echter wat het Europees parlement gaat doen: dat moet de nieuwe Commissievoorzitter formeel goedkeuren bij een stemming.

De leiders van de belangrijkste fracties maakten de voorbije weken al duidelijk dat ze absoluut het systeem van de Spitzenkandidaten wilden behouden om een mal figuur bij de Europese burger te vermijden. Want waarom op voorhand het systeem hanteren om het daarna in de vuilbak te gooien?

Vooral bij de sociaaldemocraten, die er in vergelijking met het scenario-Timmermans nu bekaaid vanaf komen, is protest te horen, net als bij de Groenen. Nederlands Europarlementslid Bas Eickhout tweette bijvoorbeeld dat de Raad “de rechtsstaat heeft opgeofferd voor een paar posities voor Merkel, Macron en Sanchez”.

Congratulations Council. Rule of law slaughtered for some positions for Merkel, Macron and Sanchez. https://t.co/0QUF1QxmfI Bas Eickhout(@ BasEickhout) link

De Duitser Martin Schulz, zelf voormalig parlementsvoorzitter, verwoordt de stemming bij de sociaaldemocraten en noemt de huidige puzzel “een zege voor Orban en co”. “Ze hebben Timmermans verhinderd, die voor de rechtstaat staat. De regeringschefs maken een deal, het Spitzenkandidatensysteem is dood. Von der Leyen is bij ons de zwakste minister. Dat volstaat blijkbaar, om Commissievoorzitter te worden.”

Ein Sieg von Orbán & Co. Sie haben Timmermans verhindert, der für Rechtsstaatlichkeit steht. Die Regierungschefs dealen etwas aus, der Spitzenkandidatenprozess ist tot. Von der #Leyen ist bei uns die schwächste Ministerin. Das reicht offenbar, um Kommissionschefin zu werden. Martin Schulz(@ MartinSchulz) link

Morgen stemt het parlement alvast zijn voorzitter, dan moet duidelijk worden hoe het halfrond zich tegenover de beslissing van de staatshoofden en regeringsleiders gedraagt.