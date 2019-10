EU-leiders uiteen zonder akkoord over uitbreiding Unie IB

18 oktober 2019

03u23

Bron: Belga 0 De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie zijn deze nacht uiteengegaan zonder overeenstemming over de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. De Finse premier Antti Rinne hoopt dat er vandaag alsnog een vergelijk uit de bus valt, zijn Nederlandse collega Mark Rutte gaat ervan uit dat het dossier naar een volgende top wordt doorgeschoven.

Ruim zes uur lang probeerden de Europese leiders een gemeenschappelijke tekst over Noord-Macedonië en Albanië op papier te zetten, maar alle pogingen eindigden zonder resultaat. "We hebben geen conclusie bereikt vandaag, maar morgen gaat de discussie verder. Ik hoop dat het mogelijk is om een conclusie te bereiken", zei Rinne, wiens land momenteel de Europese ministerraden leidt.

De Europese Commissie ijvert al een hele tijd voor de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. De meeste lidstaten gaan akkoord, maar Frankrijk zet de voeten in het zand. President Emmanuel Macron erkent de Europese roeping van de westelijke Balkanlanden, maar vindt dat de twee landen niet klaar zijn en eist daarbovenop een hervorming van het uitbreidingsbeleid.

Wat Albanië betreft, vindt Macron alvast steun bij Denemarken en Nederland. "Nederland heeft grote bezorgdheid over Albanië. Er is geen besluit genomen om gesprekken te voeren, dat is alweer naar volgende raden doorgeschoven", lichtte Rutte toe. "Over Noord-Macedonië hebben wij wat minder zorgen, maar er leeft bij veel landen de gedachte dat je die twee landen gekoppeld moet houden."

“Toetredingssysteem moet op de schop”

Voor Rutte is het wel duidelijk dat het "hele toetredingssysteem op de schop moet". "Mijn vermoeden is wel dat we de volgende weken en maanden gaan werken om dat hele toetredingssysteem zeker in het begin veel meer te richten op de rechtsstaat en de scheiding der machten."

De Europese leiders raakten het wel eens over de conclusies van Turkije en zijn offensief in het noorden van Syrië. Ze "nemen nota" van de Amerikaans-Turkse aankondiging over een pauze in de militaire operaties, maar roepen Ankara opnieuw op de militaire actie te stoppen en de troepen terug te trekken.

Maandag al veroordeelden de buitenlandministers de inval in Syrië en besloten ze de uitreiking van nieuwe wapenexportlicenties te stoppen. Er komt ook een juridisch kader voor sancties tegen Turkije omwille van illegale booractiviteiten nabij Cyprus.

Later vandaag wordt de top hervat. Vanaf half tien 's morgens praten de regeringsleiders ook over het aantreden van de nieuwe Europese Commissie en de samenwerking met het nieuwe Europees Parlement, de meerjarenbegroting en de klimaatverandering.