EU-leiders maken in Brussel balans verkiezingen op

28 mei 2019

04u04

Bron: Belga

De regeringsleiders van de EU-landen komen vanavond bijeen in Brussel om de uitslag van de Europese verkiezingen te bespreken. Tijdens een informeel diner buigen ze zich ook over de opvolging van Europees Commissievoorzitter Juncker, raadsvoorzitter Tusk, buitenlandchef Mogherini en ECB-president Draghi in het najaar.