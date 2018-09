EU-leiders genieten van diner in Salzburg, maar de setting lijkt wel erg hard op de 'war room' uit Dr. Strangelove Redactie

20 september 2018

12u31

Bron: Politico 0 Aparte locatie voor een diner, gisterenavond op de informele EU-top in het Oostenrijkse Salzburg. De 28 staats- en regeringsleiders waren uitgenodigd op het podium van de concertzaal Felsenreitschule, een ongewone setting die veel waarnemers meteen aan de iconische 'war room' uit Stanley Kubricks Dr. Strangelove deed denken.

In die film uit 1964 beschrijft Kubrick op magistrale wijze de ondergang van de wereld nadat Amerika een kernoorlog tussen de Sovjet-Unie en de VS uitlokt. In de 'war room' komen de wereldleiders bij elkaar en geeft Dr. Strangelove een uiteenzetting over hoe zij als enigen de nucleaire vernietiging van de aarde kunnen overleven.

De vergelijking tussen beide bijeenkomsten bleef gisterenavond niet lang op zich wachten op sociale media. Was de setting toevallig, of bewust gecreëerd door de Oostenrijkse gastheer Sebastian Kurz? Ook de befaamde vergadering in de James Bond-film Spectre in Rome was niet ver weg.

De EU-leiders bespraken gisteren gelukkig niet het einde van de wereld, wel mocht de Britse premier Theresa May nog eens een uiteenzetting geven over het Britse standpunt rond de brexit. En ook daarrond zagen opmerkelijke waarnemers een flukse knipoog van de Oostenrijkers richting de Britten. Want is het niet in diezelfde Felsenreitschule dat de allerlaatste scène van 'The Sound of Music' is opgenomen? En waarin de familie Von Trapp nog eens een laatste keer al zingend het beste van zichzelf mag geven met de tekst "So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye"? Ook May gaf haar toespraak op het einde van het diner.

The similarity between the EU Summit meeting in Saltzberg & the War Room in Dr Stranglelove is totally 100% co-incidental #eu #summit pic.twitter.com/RxR23fERaR Les Colyer - Razor TV(@ RazorTelevision) link