EU-leiders erkennen verkiezingsuitslag Wit-Rusland niet Loekasjenko: "Laat het Westen eerst eigen problemen oplossen alvorens naar Wit-Rusland te wijzen"

19 augustus 2020

13u20

Bron: Belga, ANP 4 De EU-landen erkennen de uitslag van de Wit-Russische presidentsverkiezingen niet. De verkiezingen waren vrij noch eerlijk. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel na afloop van een digitale EU-top over de situatie in het land. Volgens de Wit-Russische Kiescommissie is p resident Loekasjenko echter herverkozen met 80 procent van de stemmen. Loekasjenko had westerse leiders voor de EU-top over zijn land opgeroepen eerst hun eigen problemen op te lossen. "In plaats van naar ons te wijzen, zouden ze het moeten hebben over de protesten van de gele hesjes in Frankrijk of de verschrikkelijke rellen in de VS", zei hij volgens staatspersbureau Belta. In het ziekenhuis zou intussen een derde Wit-Rus overleden zijn als gevolg van de protesten.

Volgens de Wit-Russische media stierf Gennady Shutov (43) in een militair hospitaal in Minsk nadat hij op 11 augustus geraakt werd door een kogel in het hoofd. De politie gaf een dag later toe dat in Brest met scherp geschoten werd op “agressieve betogers”. Volgens verwanten van Shutov liep hij echter gewoon op straat toen hij vanop het dak van een gebouw neergeschoten werd.



Burgers demonstreren al enkele dagen massaal tegen de omstreden verkiezingsoverwinning van Loekasjenko, de zogenaamde ‘laatste dictator van Europa’. Al een kwart eeuw regeert hij zijn land met harde hand. Tegenstanders zijn ervan overtuigd dat op grote schaal gefraudeerd is om te zorgen dat hij aan de macht kan blijven.

Poetin

Loekasjenko belde de afgelopen dagen herhaaldelijk met Vladimir Poetin, de president van het grote buurland Rusland. Hij zit echter niet te wachten op bemoeienis uit westerse landen. "Ik zou willen dat ze eerst en vooral eens gaan praten over de protesten tegen de lockdownmaatregelen rond het coronavirus in Duitsland en andere Europese landen", zei Loekasjenko volgens Belta.



De regeringsleiders van de EU-landen houden vanmiddag overleg over de gespannen situatie in Wit-Rusland. De digitale top is volgens voorzitter Charles Michel bedoeld om solidariteit met de Wit-Russische bevolking te betuigen. Protesten tegen de herverkiezing van president Loekasjenko werden eerder hardhandig neergeslagen.



“Hij is alle legitimiteit verloren”

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaja riep de Europese Unie intussen op om de resultaten van de “frauduleuze” presidentsverkiezingen van 9 augustus niet te erkennen. “Loekasjenko is alle legitimiteit verloren bij de Wit-Russen en de rest van de wereld", klinkt het in een videoboodschap in het Engels. “De verkiezingen waren niet eerlijk en transparant, de resultaten werden vervalst. Mensen die hun stem gingen verdedigen op straat werden brutaal geslagen, gevangengezet en gemarteld door het regime, dat zich wanhopig vastklampt aan de macht.”

In haar video verwees Tikhanovskaja ook naar de transitieraad die opgericht werd door de oppositie. Die is bedoeld om een vreedzame machtsoverdracht mogelijk te maken. “Er zal onmiddellijk gepleit worden voor nieuwe, eerlijke en democratische presidentsverkiezingen onder internationaal toezicht”, zei ze.

