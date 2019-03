EU legt bal in kamp van Britse regering, “dinsdag of woensdag derde stemming over brexit” LH

22 maart 2019

16u45

Bron: The Guardian, Belga 0 De Britse regering is van plan om volgende week dinsdag of woensdag opnieuw te stemmen over de brexitdeal van premier Theresa May. Dat heeft Kwasi Kwarteng, de onderminister voor de brexit, deze ochtend bevestigd in het Britse parlement. Deze middag hebben de Europees leiders nogmaals benadrukt dat de Britten hun toekomst binnen of buiten de Europese Unie “zelf in handen hebben”.

“De regering is van plan om volgende week een nieuwe stemming te vragen”, aldus Kwarteng. De onderminister vermelde geen specifieke datum, maar volgens The Guardian zou de stemming op dinsdag of woensdag kunnen plaatsvinden.

Het zou de derde keer zijn dat het Britse Lagerhuis stemt over de deal. De vorige twee keer leidden tot zware nederlagen voor premier Theresa May. Vorige week besliste John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis, dat May de parlementsleden niet zomaar kan vragen voor een derde keer over haar deal te stemmen.

Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart uit de EU stappen, maar de Europese Unie heeft May afgelopen nacht uitstel gegeven. Dat gebeurde na moeizame onderhandelingen.

Twee opties voor May

Lukt het May om de deal er volgende week door te krijgen, dan wordt de brexit uitgesteld tot 22 mei. Keurt het Britse Lagerhuis het akkoord niet goed, dan krijgen de Britten tot uiterlijk 11 april de tijd om aan te geven hoe ze hun vertrek uit de EU willen aanpakken. Londen moet dan laten weten of het alsnog aan de Europese verkiezingen deelneemt. Doet het dat niet, dan wordt 12 april de dag waarop de door niemand gewenste harde brexit een feit is.

Tot slot kunnen de Britten nog de hele brexitprocedure stopzetten of een langere verlenging van de procedure vragen. Dat zou wel betekenen dat Londen het over een andere boeg moet gooien, door bijvoorbeeld om een douane-unie met EU te vragen én aan de Europese verkiezingen moet deelnemen.

Het lot van de brexit ligt in de handen van onze Britse vrienden Europees president Donald Tusk

Op deze manier hebben de EU-leiders de bal in het Britse kamp willen gelegd. Dat blijkt ook uit de woorden van Tusk vandaag. “Zoals ik gisterenavond al zei, ben ik zeer tevreden over deze ontwikkelingen. Tot 12 april is alles nog mogelijk: een brexit met akkoord, een verlenging of het intrekken van de artikel 50-procedure, wat een recht van de Britse regering is”, somde hij deze middag op. “Het lot van de brexit ligt in de handen van onze Britse vrienden.”

Volgens de Poolse voorzitter van de Europese Raad “is de EU voorbereid op het ergste, maar hoopt ze op het beste”. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel zei tevreden te zijn met het feit dat de EU27 de rangen gesloten heeft gehouden. “Het is nu aan de Britten om eindelijk duidelijk te maken welke richting het uit wil met de brexit”, aldus Merkel.