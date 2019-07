EU-landen vangen 65 gestrande migranten voor Maltese kust gezamenlijk op SVM

07 juli 2019

18u46

Bron: Belga 0 De 65 migranten op het Duitse reddingsschip Alan Kurdi mogen nu toch in Malta aan land. Vandaar zullen ze overgevlogen worden naar andere Europese landen. Dat maakte de regering in Valletta bekend.

De boot van hulporganisatie Sea Eye mocht in eerste instantie nergens aanmeren. Ook Italië verzette zich immers hevig tegen hun komst. “We willen niet langer de hotspot van Europa blijven", verklaarde de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

Onderhandelingen met de Europese Commissie en de Duitse regering hebben nu toch voor een doorbraak gezorgd. De migranten zullen opgepikt worden door een schip van het Maltese leger. “Maar niemand van hen zal in Malta blijven, zij zijn niet onze verantwoordelijkheid", benadrukt de Maltese premier Joseph Muscat. "Drie personen aan boord die dringende medische hulp nodig hebben, zullen zelfs meteen geëvacueerd worden.”

Welke Europese landen hen dan wel zullen opvangen, is voorlopig niet bekend. “Eerder hebben we nog 58 migranten gered. De landen in kwestie zijn bereid om de helft daarvan over te nemen. Dit is een erkenning van de goodwill van de Maltese regering", oordeelt Muscat.

“We zijn aangenaam verrast”, besluit Gordon Isler van Sea Eye. “Hier hebben we al die tijd op gewacht.”

