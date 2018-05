EU kondigt nieuwe sancties aan tegen Venezuela kv

28 mei 2018

18u49

Bron: Belga 0 De Europese Unie zal nieuwe sancties nemen tegen het regime van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag bekendgemaakt, een week na de "ongeloofwaardige" presidentsverkiezingen die Maduro een nieuwe termijn opleverden.

Op zondag 20 mei kreeg Maduro, die in 2010 Hugo Chavez opvolgde als Venezolaans president, 68 procent van de kiezers achter zich. De internationale gemeenschap aanvaardde de uitslag echter niet en had ook kritiek op het feit dat Maduro zich vier dagen niet door het parlement liet inzweren, maar door de Grondwetgevende Vergadering, een orgaan dat Maduro volgens critici alleen maar oprichtte om het parlement buitenspel te zetten.

De Europese Unie vraagt Venezuela om nieuwe verkiezingen te organiseren, "volgens de erkende internationale democratische standaarden en de Venezolaanse grondwet". Intussen bereidt de EU nieuwe, doelgerichte maatregelen voor tegen Maduro en zijn aanhangers. Om welke maatregelen het gaat, is nog niet duidelijk, maar een reisverbod en een tegoedenblokkering in de EU vormen het traditionele tweeluik. In ieder geval wil de EU de Venezolaanse bevolking ontzien. Wellicht worden de sancties over enkele weken geformaliseerd.

Aan de verkiezingen van 20 mei schortte heel wat, zeggen de EU-buitenlandministers in een officiële verklaring. Er was geen akkoord over de verkiezingsdatum en niet alle partijen konden op een gelijke manier aan de stembusgang deelnemen. De verkiezingen zelf waren niet vrij en niet eerlijk, onder meer omdat de overheidssteun unilateraal in de richting van Maduro stroomde en de oppositie amper toegang had tot de media. Kiezers werden bovendien gedwongen voor Maduro te stemmen.