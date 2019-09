EU kan brexit als natuurramp erkennen om financiële hulp vrij te maken jv

03 september 2019

15u45

Bron: The Guardian 0 Als de Britten eind oktober zich zonder deal van Europa afscheuren, dan kan de EU de brexit eventueel erkennen als natuurramp om zo financiële middelen van het solidariteitsfonds vrij te maken als steun voor bepaalde lidstaten. Ook al is de brexit - hoe hard ook - op zich niet meteen een natuurramp.

In 2002 - na de zware overstromingen - richtte de Europese Unie het solidariteitsfonds op om lidstaten financieel te kunnen steunen als die getroffen zouden worden door natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen en hevige branden. In dat rijtje hoort een brexit niet direct thuis, maar de Europese Commissie zou de regels enigszins kunnen aanpassen zodat het solidariteitsfonds alsnog zou kunnen worden aangesproken bij een harde brexit.

Als die er op 31 oktober komt - en die kans wordt alsmaar groter - dan zit ook ons land in de groep van de grootste economische slachtoffers. Samen met Nederland, Ierland, Duitsland, Denemarken en Spanje is België een van de belangrijkste Europese handelspartners van het Verenigd Koninkrijk.

Elk jaar kan de Europese Commissie zo’n 500 miljoen euro uit het solidariteitsfonds halen en, indien nodig, kan ze nog aanspraak maken op ongebruikt geld van het vorige jaar. Dát de scheiding met de Britten bakken geld zal kosten, is duidelijk. Aan Ierland heeft de EU al een financiële tussenkomst beloofd bij een no deal-brexit. Die zou Ierland tegen eind volgend jaar 34.000 jobs kunnen kosten en op middellange termijn zelfs meer dan 100.000.

Deze week zal de Europese Commissie over een en ander beraadslagen. Maar volgens de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Schallenberg, is een nieuw uitstel voor de Britten ook nog altijd een optie: “We hebben de voorbije twee jaren al veel energie gestoken om een nette exit mogelijk te maken, maar ons geduld is natuurlijk wel eindig”.

Schallenberg zei ook dat de financiële gevolgen van een harde brexit nu nog niet in hun geheel kunnen worden overzien. Verder blijft de deur van Europa openstaan voor de Britten, maar ze moeten, aldus Schallenberg, wel eens vertellen wat ze nu precies willen: “Gewoon zeggen dat de backstop voor Noord-Ierland eruit moet, is niet voldoende”. Europa wil geen “harde” grens op het eiland tussen Ierland en Noord-Ierland, maar het wacht nog altijd op een alternatief van het Verenigd Koninkrijk.

Tot slot herhaalde Schallenberg dat Europa wel degelijk van Groot-Brittannië verwacht dat het als EU-lid zijn financiële verplichtingen volledig nakomt, of het nu een harde of zachte brexit wordt. Hij verwees daarmee naar de ongeveer 42 miljard euro die de Britten dan nog aan de EU verschuldigd zijn. De Britse premier Boris Johnson heeft al laten weten dat hij die vertrekmiljarden niet wil betalen.