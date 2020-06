EU: “Humanitaire situatie in Congo is verontrustend” kv

08 juni 2020

22u44

Bron: Belga 0 Europees commissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarcic omschreef de humanitaire situatie in Congo vandaag als "verontrustend”. Dat deed hij na een gesprek met de Congolese president Felix Tshisekedi, samen met de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin en diens Franse collega Jean-Yves Le Drian. De drie politici kwamen vandaag in hoofdstad Kinshasa aan met een vlucht die de eerste was van een "humanitaire luchtbrug" die de Europese Unie inricht om het land te steunen in de strijd tegen het coronavirus.

"Er zijn verschillende redenen waarom we voor Congo kiezen", zei Lenarcic na afloop van de ontmoeting met Tshisekedi. "Er is de humanitaire situatie, die verontrustend is. Meer dan 15 miljoen Congolezen hebben nood aan humanitaire hulp. Bovendien riskeert de situatie na de coronacrisis nog erger te worden."

"We zijn hier met de Franse en de Belgische buitenlandminister en een lid van de Commissie", aldus Lenarcic. "We hebben een diepgaand gesprek gehad met de president. We bespraken de humanitaire situatie, maar ook de politieke, economische en veiligheidssituatie.”



De EU heeft voor dit jaar voor bijna 41 miljoen euro voorzien om de meest kwetsbaren in Congo te steunen.

Het drietal was zondagavond vanop Zaventem vertrokken met een vliegtuig van Brussels Airlines. Het toestel vervoerde humanitaire goederen, vooral geneesmiddelen, en verder ook hulpverleners. In totaal staan drie vluchten op het programma naar Congo. De EU heeft naar nog andere partnerlanden, vooral Afrikaanse, humanitaire luchtbruggen ingelegd.

Na Kinshasa, waar de politici ook enkele humanitaire organisaties zagen, staat morgen een bezoek gepland aan de oostelijke stad Goma. Dat laatste zal zonder Goffin zijn, hij keert vanavond al terug.