EU-hoofdonderhandelaar slaat Britse hoop aan diggelen: “Nieuwe deal over Ierse grens wordt moeilijk” LH

23 september 2019

17u16

Als de belangrijkste EU-onderhandelaar voor de brexit het al (bijna) niet meer ziet zitten, wie dan wel? Michel Barnier verklaarde vandaag dat het moeilijk zal worden om een oplossing te vinden voor de impasse over de Ierse backstop. Met nog 38 dagen voor de deadline voor de brexit op 31 oktober lijkt stilaan alleen nog de Britse premier Boris Johson te geloven in een nieuw akkoord over de Ierse grenskwestie.

Johnson wil komaf maken met de vangnetoplossing (backstop) die de Franse EU-hoofdonderhandelaar Barnier met de regering van Theresa May, de voorgangster van Johnson, had uitgewerkt. Die oplossing moet vermijden dat er na de brexit opnieuw douanecontroles uitgevoerd worden op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. De Europese en Britse onderhandelaars bestuderen in Brussel momenteel nog volop Britse documenten over een alternatief voor die backstop.

Uit een gelekt document, gericht aan de Europese Raad en de Europese Commissie, bleek vrijdag dat volgens de Europese Commissie het nieuwste ontwerpvoorstel van de Britse regering voor een brexitdeal “niet voldoet aan de doelstellingen van de Ierse backstop”. Daarmee was het Britse alternatief voor de backstop (voorlopig) al afgeschoten.

Barnier gaf vandaag zelf aan er weinig hoop in te hebben. “De nieuwe Britse regering wil dat we af geraken van de zogenaamde backstop. Jullie zullen begrijpen dat dit onaanvaardbaar is. Mijn mandaat is duidelijk: het waarborgen van vrede en stabiliteit in Ierland en het beschermen van de integriteit van de interne markt”, zei Barnier na een ontmoeting met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in Berlijn.

“Op basis van het huidige Britse denken is het moeilijk om een juridisch werkbare oplossing te zien die aan alle doelstellingen van de backstop voldoet. Die bevindt zich in een zeer gevoelige en moeilijke fase”, aldus Barnier nog.

Uitspraak over opschorting parlement

Het Britse Hooggerechtshof zal morgen om 11.30 uur Belgische tijd zijn arrest vellen over de beroepen die aangetekend zijn in de rechtszaken waarmee tegenstanders van premier Boris Johnson zijn schorsing van het parlement ongedaan hopen te maken. Het Hooggerechtshof luisterde vorige week drie dagen lang naar de pleidooien van de verschillende betrokken partijen.

De zaak heeft te maken met de ‘prorogation’: op initiatief van premier Johnson zijn de vergaderingen van het Britse parlement opgeschort tot 14 oktober, wanneer koningin Elizabeth verwacht wordt de beleidsverklaring van de regering voor te lezen tijdens de zogenaamde Queen’s Speech. Volgens tegenstanders van BoJo is de werkelijke reden voor de schorsing het feit dat Johnson het parlement monddood hoopt te maken in de aanloop naar de brexit op 31 oktober.